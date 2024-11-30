Bekaî: Savaş suçları zaman aşımına uğramaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İran’ın, Irak’ın kimyasal silah programının geliştirilmesinde aktif rol oynayan şirketlerle ilgili olarak “hakikat ve adalet” talebinde ısrarcı olduğunu belirtti.

Bekaî, bugün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 1980-1988 yılları arasında Saddam rejimi tarafından kullanılan kimyasal silahlar nedeniyle şehit düşen veya yaralanan İranlı asker ve sivillerin anısına Uluslararası Kimyasal Saldırı Kurbanlarını Anma Günü’nde saygıyla eğildiklerini ifade etti.

Bekaî, savaş suçlarının zaman aşımına uğramadığını vurgulayarak, İran’ın, Almanya başta olmak üzere Irak’ın kimyasal silah programının geliştirilmesine aktif ve bilinçli bir şekilde katkıda bulunan şirketlerle ilgili “hakikat ve adalet” talebini sürdürdüğünü dile getirdi.