Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Borçlarına Af Geliyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için beklenen düzenleme Meclis’e sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2015 tarihine kadar ödenmeyen GSS prim borçları tamamen silinecek. Bu kapsamda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin yasalaşmasıyla, yaklaşık 2 milyar TL'lik borç yükü vatandaşların üzerinden kalkacak.

GSS Prim Borcu Affı Kimleri Kapsıyor?

Bu düzenleme, daha önce borçlarını yapılandıramayan ya da yapılandırmasına rağmen borcunu ödeyemeyen vatandaşları ilgilendiriyor. 2015 öncesine ait tüm prim borçlarının silinmesi, pek çok kişinin Genel Sağlık Sigortası yükümlülüklerinden kurtulmasını sağlayacak. Yapılan açıklamalara göre yaklaşık 400 bin kişi bu aftan yararlanacaktır.

Sağlık Hizmetlerine Erişim Kısıtlaması Kapıda

Genel Sağlık Sigortası kapsamında borcu bulunan vatandaşlar için kritik bir uyarı da yapıldı. Borçlarını ödemeyen kişilerin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları sona erecek. Bu nedenle, borç sahiplerinin düzenlemeden haberdar olması ve borçlarını yapılandırma fırsatlarını değerlendirmesi büyük önem taşıyor.

Genel Sağlık Sigortası Nedir ve Kimleri Kapsar?

Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvencesi bulunmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 2012 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kişi GSS kapsamında yer alıyor. Özellikle herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan ve aile bireylerinden sağlık güvencesi alamayan kişiler, GSS sistemi üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kişilerin brüt asgari ücretin %3’üne denk gelen aylık prim ödemesi gerekiyor. 2024 yılı için bu rakam 600 TL olarak belirlenmişti.

Prim ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlar ise gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor. Bu uygulama, ekonomik zorluk yaşayan bireyler için önemli bir avantaj sunuyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.

Yapılacak bu düzenleme, Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar için önemli bir fırsat. Borçların silinmesi, hem vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak hem de devletin sosyal güvenlik sistemine olan güveni artıracak. Meclis'te görüşülecek bu teklifin kısa sürede yasalaşması bekleniyor.