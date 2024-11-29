Irakçi: Suriye'de terör gruplarının yeniden faaliyete geçmesi Amerika ve Siyonistlerin tasarımıdır

Seyyid Abbas Irakçi, bugün öğle saatlerinde Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Basam Sabbag ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı, terör gruplarının saldırıları sonrası ülkenin kuzey bölgesindeki saha durumuna ilişkin bilgiler verirken "Suriye hükümeti ve halkı, terör örgütlerinin saldırılarına tüm gücüyle karşı çıkacak, teröristleri ve destekçilerini geçmişte olduğu gibi şeytani hedeflerine ulaşmada başarısızlığa uğratacaktır." vurgusunda bulundu.

Bakan Irakçi, Siyonist rejimin Lübnan ve Filistin'deki direnişte yenilgiye uğratılmasının ardından Suriye'deki terörist grupların yeniden faaliyete geçmesini Amerikan-Siyonist tasarımı olarak nitelendirerek terörle mücadele ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetine, milletine ve ordusuna verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı.