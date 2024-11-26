Bitlis’te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Valilik, kötü hava şartlarının devam ettiği bölgelerde hem öğrencilerin hem de vatandaşların güvenliği için bu kararın alındığını duyurdu.

Hangi Bölgelerde Eğitime Ara Verildi?

Valilik açıklamasına göre, Bitlis il merkezi ve Tatvan, Güroymak, Mutki ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar 27 Kasım’da tatil edildi. Kar tatili, yalnızca okulları değil, özel eğitim kurumlarını da kapsıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle sadece öğrenciler değil, kamu çalışanları da etkileniyor. Valilik, hamile ve engelli kamu personelinin bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

27 Kasım Okullar Tatil Mi?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımı zorlaştırarak hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis genelinde hava şartlarının güçleştiği bu dönemde, okulların tatil edilmesi kararı öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için alındı.

“Bitlis'te okullara kar tatili” haberleriyle ilgili yeni gelişmeleri takip etmek için resmi kaynaklardan gelen duyuruları izlemeye devam edin. Hava koşullarına bağlı olarak ilerleyen günlerde de yeni kararlar alınabilir.



AA