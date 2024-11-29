29 Kas 2024 11:49
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News ID: 85674353
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İran'ın BM temsilciliğinden kimyasal silahlar sözleşmesinin ihlaline ilişkin İran karşıtı iddialara tepki

29 Kas 2024 11:49
News ID: 85674353
İran'ın BM temsilciliğinden kimyasal silahlar sözleşmesinin ihlaline ilişkin İran karşıtı iddialara tepki

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilciliği, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ihlaline ilişkin İran karşıtı iddiaları reddederek "Batı'nın Saddam rejimine bağışladığı kimyasal silahların kurbanı olan İran, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin sorumlu bir üyesidir."açıklamasında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilciliği Perşembe günü yerel saatle yaptığı açıklamada " Geçtiğimiz birkaç on yılda İran hakkında tek bir ihlal raporu bile yayımlanmadı. Güncel olarak yayınlanan haberlerin kökeni Siyonist rejimin psikolojik savaşına ve Lübnan cephesinde aldığı yenilgiye dayanmaktadır." ifadeleri yer aldı.
İran'a yönelik bu iddialar, uluslararası kurumların İsrail rejiminin Lübnan ve Gazze savaşında yasaklı silah kullandığını doğruladığı ve İran'ın İsrail (rejim) tarafından yasaklanmış silah kullanımına ilişkin uluslararası soruşturma talep ettiği bir dönemde gündeme getirildi.

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