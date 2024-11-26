Yarın (27 Kasım) Erzurum'da Okullar Tatil Mi? İşte Detaylar

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Özellikle yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma gibi şartlar, hem öğrenci hem de öğretmenlerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden bu karar alındı.

Hangi İlçelerde Okullar Tatil Edildi?

27 Kasım Okullar Tatil mi? Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edilen İller

Erzurum Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarının yaptığı duyurulara göre, Çarşamba 27 Kasım 2024 tarihinde aşağıdaki ilçelerde okullar tatil edildi:

Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman, Olur ilçelerinin genelinde eğitime ara verildi.

Horasan, Çat ve Aşkale ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ve kırsal mahallelerdeki okullar tatil edildi.

Kamu Çalışanları İçin Özel Düzenleme

Eğitime ara verilen ilçelerde, hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Kar Tatili Kararı Neden Alındı?

Erzurum’da etkili olan soğuk hava, buzlanma ve kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. İlçe kaymakamlıkları, vatandaşların resmi duyuruları takip ederek hareket etmelerini öneriyor.

Erzurum’da Okullar Yarın Açık Olacak mı?

Öğrenciler ve veliler, “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Erzurum'da Söz konusu ilçeler dışında Erzurum’un merkez ilçelerinde ve diğer bölgelerinde eğitime devam edileceği bildirildi. Yeni bir karar alınması durumunda yetkililer, resmi sosyal medya hesapları ve valilik web sitesi üzerinden duyuru yapacak.

Erzurum’da okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için yerel kaynakları ve resmi açıklamaları takip etmeye devam edin. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde yeni düzenlemeler yapılabilir.



AA