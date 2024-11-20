Pezeşkiyan'dan Papa Francis'ten Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için yardım talebi

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Mesud Pezeşkiyan, dünya Katoliklerin lideri "Papa Francis"e hitaben gönderdiği mesajında, İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'daki mazlum halka yönelik insanlık dışı saldırılarını durdurmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırmasını istedi.

Pezeşkiyan "Şüphesiz bu girişim, mevcut şartlarda mağdurların acılarının hafifletilmesi ve yardıma muhtaçların ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli ve değerli bir etki yaratacaktır. İran İslam Cumhuriyeti de bu sürece destek vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının mesajı, İran heyetinin "İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Dinler ve Kültürler Diyalog Merkezi" ile "Vatikan Dinler Diyaloğu Enstitüsü" arasındaki 12. Dinlerarası Diyalog Toplantısı'na katılımı sırasında, İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mehdi İmanipur tarafından Papa Francis'e teslim edildi.

Mesajda, bölgedeki istikrarsız duruma ve savaşın yayılma ihtimaline dikkat çekilerek "Katoliklerin lideri olarak, insanlık dışı saldırıların durdurulması, barış ve ateşkesin sağlanması ve mağdurlara insani yardımların ulaştırılması için değerli çabalarınızı ortaya koymanızı ve dünya liderlerini, özellikle Hristiyan ülkelerin yöneticilerini bu önemli amaca destek olmaya teşvik etmenizi rica ediyorum. Bu adım, mevcut şartlarda mağdurların acılarının hafifletilmesi ve çaresizlerin yardımına koşulması açısından önemli bir etkide bulunabilir. İran İslam Cumhuriyeti de bu sürece katkı sunmaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.

Pezeşkiyan mesajın sonunda "Yüce Allah’tan, şahsınıza sağlık ve esenlik, dindar Hristiyan toplumuna ise refah ve onur dilerim." dedi.