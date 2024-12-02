Pezeşkiyan: Terörizmin bölgedeki yayılımı hiçbir ülkenin yararına değil

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Pazartesi sabahı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze, Lübnan ve Suriye’deki son gelişmeler ile İran-Katar ikili ilişkilerini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suriye’nin kuzeyindeki terörist faaliyetlere atıfta bulunarak, "Bölgedeki güvensizlik ve terörizmin yayılması hiçbir ülkenin yararına değildir. Tüm bölge ülkeleri, bu olumsuz gelişmelere karşı birlikte hareket etmeli ve bölgenin güvenliğini sağlamak için inisiyatif almalıdır" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, "Bölgedeki ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek herkesin barış ve huzur içinde yaşayabileceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Bunun için, yabancıların müdahale etmesine izin vermeden önce, bölge liderlerinin güvenliği sağlama konusunda öncülük etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Katar’ın özellikle Gazze konusunda arabulucu olarak oynadığı önemli role de değinerek "Barışı sağlama konusundaki kararlılığınız takdire şayandır. Bu çabanızın devam etmesini ve birlikte hareket ederek İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi umuyoruz" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Siyonist rejimin İslam dünyasında güvensizlik ve terörizmi yaymadaki rolüne işaret ederek "Siyonist rejimin amacı, Müslüman halkların barış ve huzur içinde yaşamasını engellemektir. Bu da İslam ümmeti içinde ayrılıkları önlemenin ve birlik oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir" dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise görüşmede, Gazze, Lübnan ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konularında İran ile ortak görüşlere sahip olduklarını belirtti.

Al Sani "Suriye’deki istikrar ve güvenlik ancak diyalog ve siyasi bir çözümle sağlanabilir. Bu yönde, Suriye’de barışın tesisine katkıda bulunmak için her türlü rolü üstlenmeye hazırız" dedi ve iki ülke arasındaki iş birliği ve istişarelerin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.