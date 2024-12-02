Beşar Esed: Suriye, terör örgütleriyle mücadeleye tüm gücüyle devam edecek

Suriye Cumhurbaşkanlığı haber merkezinin haberine göre Pazar gecesi yayımlanan habere göre, Beşar Esed, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile yaptığı görüşmede, terörizmle mücadele ve bu yapıların kaynaklarını kurutmanın sadece Suriye'ye değil, bölgedeki tüm ülkelerin istikrar, güvenlik ve refahına katkı sağladığını belirtti.

Esed, terör gruplarının dış destekli saldırılarına karşı koymada ve planlarını boşa çıkarmada Suriye hükümetine müttefiklerin ve dostların desteğinin önemine dikkat çekerek Suriye halkının geçtiğimiz yıllarda terörizmin her türüne karşı koymayı başardığını ve bugün, her zamankinden daha fazla, terörizmi kökünden kazımakta kararlı olduğunu ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ise, İran’ın üst düzey yetkililerinin Suriye’ye terörle mücadelede destek verme konusundaki kararlılığını ve Tahran’ın bu alanda Şam’a her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirten mesajlarını iletti.

Irakçi, Suriye’nin geçmişte bugünkünden çok daha zorlu durumlarla karşı karşıya kaldığını ve bu ülkenin terörizme ve destekçilerine karşı zafer kazanma gücüne sahip olduğunu vurguladı. İran’ın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarına bağlılığını bir kez daha teyit etti.