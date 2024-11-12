Aref: Gazze ve Lübnan’da onurlu bir ateşkes sağlanmalı

Salı sabahı, Suudi Arabistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ikinci acil toplantısından dönen Aref, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu zirvenin İran’ın önerisiyle toplandığını ve İslam ve Arap ülkelerinin liderleri tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, zirvenin liderlerin büyük katılımıyla düzenlendiğini ifade ederek, “Bu dönemde zirvenin gerçekleştirilmesi, İran için önemli bir başarıdır. Önerimiz kabul gördü ve Suudi Arabistan da ev sahipliğinde başarılı oldu” dedi.

Aref, "İsrail rejimi saldırılarına devam ettiği bu süreçte, bu zirvenin düzenlenmesi bir zorunluluktu ve dünyaya tek bir mesaj iletti. Şükürler olsun, bu ses duyuldu ve kapsamlı bir karar alındı; bu rejimin saldırılarının durdurulması gerektiği vurgulandı." dedi.

Dışişleri Bakanlığının bu zirvede iyi öneriler sunduğunu ve bunların büyük ölçüde kabul edildiğini belirten Aref, "Dünya, İsrail’in cezalandırılması gerektiği sonucuna varmalı. Gazze ve Lübnan’daki mazlum halklar endişe verici koşullarda yaşıyor; insani yardımlar öncelikli olarak sağlanmalı ve onurlu bir ateşkes yapılmalıdır." diye ekledi.