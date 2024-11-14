Pezeşkiyan: İran, dünyada barış ve güvenliğin peşindedir

Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile Perşembe günü yaptığı görüşmede İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerini ve nükleer silah yapımının yasaklanması konusundaki ilkesel tutumu ile ilgili olarak “Defalarca ifade ettiğimiz gibi, İslam Devrimi Lideri'nin açık fetvasına dayanarak nükleer silah yapımına asla yönelmedik, yönelmeyeceğiz ve kimse bu politikanın dışına çıkma yetkisine sahip olmayacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı, İran’ın nükleer teknoloji alanındaki çalışmalarının tamamen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın diğer ülkelere tanıdığı yasal hak ve çerçevelere uygun olduğunu vurgulayarak, “Bu doğrultuda, iyi niyetimizi daha önce defalarca kanıtladığımız gibi, nükleer faaliyetlerimizle ilgili iddia edilen şüpheleri ve belirsizlikleri gidermek amacıyla bu uluslararası kurumla işbirliğine ve uyuma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Nitekim bugün dünya da İran’ın dünyada barış ve güvenliği hedeflediğine inanmış durumdadır” dedi.

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer anlaşma (KOEP) ve ABD’nin bu anlaşmayı ihlal etmesi konusuna da değinerek, “Atom Enerjisi Ajansı’nın birçok raporuyla onaylandığı gibi, biz bu anlaşmadaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik; ancak ABD tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilerek bu yolun devamını imkansız hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, bölgedeki kriz koşullarına ve Siyonist rejimin saldırganlıkları sonucu Gazze ve Lübnan’daki üzücü olaylara dikkat çekerek, “Ben, içeride birlik ve dayanışmayı teşvik eden, dünyayla barış ve dostluk çerçevesinde ilişkileri geliştirme sloganlarıyla seçimlere girdim ve halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildim. Ancak göreve başladığım ilk günde, Siyonist rejim, İsmail Haniye’ye suikast düzenleyerek takip ettiğimiz hedefleri zedeledi ve ardından bölgede yangın ve kan dökerek ciddi bir kriz yarattı” dedi.

Pezeşkiyan, “Bu rejim, kadın ve çocukların öldürülmesi, sağlık merkezleri ve hastanelere saldırılar, okullar ve yerleşim alanlarının bombalanması gibi tüm uluslararası düzenlemeleri hiçe saymakta; fakat ne yazık ki insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ülkeler tarafından desteklenmekte ve silahlandırılmaktadır. Bugün, dünya kamuoyu bu insan hakları savunucusu ülkelerden ve uluslararası kurumlardan, bu zulmü durdurmak için sessizlik ve kayıtsızlık yerine etkili bir rol oynamasını beklemektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Biz inanıyoruz ki savaş ne bizim, ne bölgenin ne de dünyanın çıkarınadır; aklı başında hiç kimse savaşı kışkırtmayı ve yaygınlaştırmayı arzulamaz. Ancak güvenliğimize yönelik herhangi bir saldırıya karşılık kesin ve kararlı bir tepki vereceğimizden emin olunmalıdır,” diye ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi de bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın barış yanlısı ve uyum odaklı yaklaşımını övgüyle karşıladığını ve Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ile Ajans arasındaki işbirliğini takdir ettiğini belirtti. Grossi, “Cumhurbaşkanlığınız dönemi, İran ve Ajans arasında iyi ve olumlu ilişkilerde yeni bir sayfa açacaktır” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ayrıca, “İran ve Ajans arasındaki iyi işbirliği ve etkileşim, İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik kötü niyetli girişimleri etkisiz hale getirecektir,” ifadelerini kullandı.