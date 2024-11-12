Riyad Zirvesi sonuç bildirisi: Filistin meselesinin merkeziliğine vurgu ve İran'ın egemenliğinin ihlaline karşı uyarı

Bir bildiri yayımlayan Riyad zirvesi katılımcıları, Filistin halkının özgürlük, bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkı dahil tüm haklarının yanında olduklarını yineledi ve bu çerçevede, 4 Ocak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına tam destek verildi.

Bildirgede ayrıca, uluslararası kararlar, özellikle 194 sayılı BM kararı doğrultusunda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönüş hakkı ve tazminat talepleri üzerinde duruldu.

Katılımcılar, Doğu Kudüs'ün Filistin’in ebedi başkenti olarak tam egemenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan’a mutlak destek, ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin yanı sıra vatandaşlarının güvenliği üzerinde durulan bildirgede, önceki zirve kararlarına da atıfta bulunuldu. İsrail'in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırganlığına karşı durulması gerektiği belirtilerek, bölgede gerginliklerin artması ve saldırıların Lübnan’a kadar uzanmasının tehlikelerine dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca, İsrail rejimi ordusunun Gazze'deki korkunç suçları ve soykırım girişimleri kınandı. Riyad zirvesine katılanlar, Lübnan'da acil ateşkes sağlanması ve 1701 sayılı BM kararının eksiksiz uygulanmasını talep ederek uluslararası toplum ve kurumların ihmalleri ışığında, Suriye ve İran'ın egemenliklerinin ihlal edilmesinin tehlikeleri konusunda da uyarılarda bulunuldu.