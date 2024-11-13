Güvenlik Konseyi'nden Gazze'deki kıtlık kriziyle ilgili harekete geçmesini isteyen Mansur, BM Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben "Gelin düşünelim. İsrail (rejimi), etnik temizlik ve sömürgeci hedeflerine ulaşmak amacıyla kıtlığı bir savaş yöntemi olarak uyguladı." diyerek "Uyardığımız her şey, İsrail'in (rejim) inkar ettiği her şey gözümüzün önünde vuku buluyor Gazze'nin geniş bölgelerini Filistin halkından tahliye etmeye yönelik koordineli bir planın son aşamalarındayız." ifadelerini kullandı.
Mansur ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planını da kınayarak "Filistin halkı bir kez daha ölümle, evinden barkından ve yerinden edilmeyle karşı karşıya, ama bir kez daha tekrarlıyoruz, yok olmayacağız. Zeytin ağaçları gibi topraklarımızda kökümüz var." ifadesinin altını çizdi.
BM'deki Filistin temsilcisi: Asla yok olmayacağız
Tahran, İRNA- Filistin'in BM'deki temsilcisi Riyad Mansur, bu örgütün Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Asla yok olmayacağız" dedi.
Güvenlik Konseyi'nden Gazze'deki kıtlık kriziyle ilgili harekete geçmesini isteyen Mansur, BM Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben "Gelin düşünelim. İsrail (rejimi), etnik temizlik ve sömürgeci hedeflerine ulaşmak amacıyla kıtlığı bir savaş yöntemi olarak uyguladı." diyerek "Uyardığımız her şey, İsrail'in (rejim) inkar ettiği her şey gözümüzün önünde vuku buluyor Gazze'nin geniş bölgelerini Filistin halkından tahliye etmeye yönelik koordineli bir planın son aşamalarındayız." ifadelerini kullandı.
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