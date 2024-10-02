Pezeşkiyan: Siyonistler hata yaparsa daha ezici bir tepkiyle karşılaşırlar

Bugün Çarşamba sabahı bakanlar kurulu toplantısında Mesud Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin dün gece Siyonist rejimin askeri ve güvenlik merkezlerini hedef alan gururlu operasyonunu överken "İranlıların milli gururunu bir kez daha dünyaya gösteren bu onurlu operasyon, uluslararası standartlara uygun olarak, İsrail rejiminin ülkemizde Şehit Haniye'ye suikast düzenlemesinin yanı sıra Seyid Hasan Nasrallah'ın ve bir dizi direniş komutanın şehadetiyle işlediği suça yanıt olarak gerçekleşti."vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran'ın egemenlik ve ulusal güvenliğinin açık bir ihlali olarak Tahran'da Şehit Haniye'ye gerçekleşen suikastının ardından Batılı ülkelerin bizi itidalli olmaya çağırmaya ve Gazze'de derhal ateşkes sözü vermeye devam ettiklerine işaretle "Halkın bu cinayete yanıt verme hakkına bekleyiş gösterdiğimize rağmen, mazlum ve masum Gazze halkına yönelik soykırıma son verilmesi umuduyla bu suça karşılık herhangi bir girişimde bulunmadık ancak bu cani ve kana susamış rejim, kadınları ve çocukları öldürmeye devam ettiği gibi suçlarının kapsamını Lübnan'a kadar genişletti ve sıradan insanların elindeki çağrı cihazlarını patlatarak yeni bir felakete imza attı ve düşünülmesi gereken nokta bizi itidallı davranmaya çağıran, insan hakları iddiasında bulunan aynı ülkeler, bu rejimin eylemleri karşısında sessiz kalmalarıdır." İfadesine dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin dün geceki gururlu operasyonunun, iddia edilen demir kubbenin camdan daha kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Milletimizin onuru ve gururu konusunda müsamaha göstermediğimizi, bu rejim hata yapmak istediği takdirde çok daha yıkıcı bir karşılık alacağını da ispatlamış olduk." dedi.