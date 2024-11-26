Irakçi İran’ın Lübnan halkı, hükümeti ve direnişine tam destek verdiğini vurguladı

Muhammed Rıza Rauf Şeybani, Batı Asya Bölgesi Özel Temsilcisi sıfatıyla Irakçi’ye, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkes sağlanması çabalarına ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Şeybani, İsrail rejiminin Lübnan’a saldırılarının ilk günlerinden itibaren Beyrut’taki İran Büyükelçisinin yaralanmasının ardından Dışişleri Bakanı tarafından Lübnan’a gönderilmiş ve saldırıların durdurulması için Lübnan hükümeti ve diğer ilgili taraflarla yakın diplomatik temaslarda bulunmakla görevlendirilmişti.

Görüşmede Şeybani, Lübnanlı yetkililer ve Beyrut’ta bulunan bazı yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşmeler ve girişimlere ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Irakçi, işgalci rejim ordusunun saldırıları karşısında Lübnan halkının ve direniş güçlerinin son haftalardaki direnişine dikkat çekerek, Güney Lübnan’daki direnişçilerin cesaretini takdir etti. Ayrıca, İran’ın Lübnan halkı, hükümeti ve "onurlu direnişi" ile dayanışma içinde olduğunu ve her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı.