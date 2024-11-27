İran, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırganlığının sona erdiği haberini memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırganlığının sona erdiği haberini memnuniyetle karşılayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan hükümetine, milletine ve direnişine sağlam desteğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze ve Lübnan'a karşı savaşın derhal durdurulması gerektiği konusundaki tutumuna dikkat çeken Bekaî İran'ın bu hedefe ulaşmak için son 14 ayda kapsamlı diplomatik hamleler yaptığına da işaretle "Siyonist rejimin ABD ve bazı Avrupa hükümetlerinin tam desteğiyle birlikte savaş çığırtkanlığı ve suçlarının sonucunda 60 bin masum insan şehit oldu, 120 bin kişi yaralandı, üç buçuk milyondan fazla Filistin ve Lübnan'ın mazlum halklarından olan insanlar yerinden edildi, Gazze Şeridi ve Lübnan'da hayati altyapıların geniş yıkımı meydana geldi." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımın önlenmesine yönelik verdiği geçici emirler ve Siyonist rejimin liderlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemesi nedeniyle tutuklanması kararıyla ilgili olarak, son 14 aydır savaşa ve soykırıma son verilmesi çağrısında bulunan dünya kamuoyu, bugün işgalci rejimin suçlularının yargılanıp cezalandırılmasını bekliyor." vurgusunda bulundu.

Bekaî ayrıca uluslararası toplumun Batı Asya bölgesinde barış ve istikrarı koruma ve saldırgan Siyonist rejime Gazze'ye karşı savaşı durdurması için etkili baskı uygulama sorumluluğunun da altını çizdi