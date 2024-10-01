Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, her tehdide karşı kararlı duracak

Mesud Pezeşkiyan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Meşru haklar doğrultusunda ve İran ile bölge için barış ve güvenliği sağlamak amacıyla, Siyonist rejimin ihlallerine kesin bir cevap verilmiştir. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı mesajında ayrıca " Bu eylem, İran'ın çıkarlarını ve vatandaşlarını savunmak amacıyla yapılmıştır. Netanyahu bilmeli ki, İran savaş yanlısı değildir, ancak her türlü tehdide karşı kararlı bir şekilde duracaktır. Bu, gücümüzün sadece küçük bir kısmıdır. İran ile çatışmaya girmeyin." dedi.