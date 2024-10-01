1 Eki 2024 23:07
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News ID: 85614798
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, her tehdide karşı kararlı duracak

1 Eki 2024 23:07
News ID: 85614798
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, her tehdide karşı kararlı duracak

Tahran,İRNA: Cumhurbaşkanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun işgal altındaki toprakların kalbine yönelik füze saldırısının ardından: Netanyahu bilsin ki, İran savaş yanlısı değildir ancak her tehdide karşı kararlılıkla duracaktır.

Mesud Pezeşkiyan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Meşru haklar doğrultusunda ve İran ile bölge için barış ve güvenliği sağlamak amacıyla, Siyonist rejimin ihlallerine kesin bir cevap verilmiştir. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı mesajında ayrıca " Bu eylem, İran'ın çıkarlarını ve vatandaşlarını savunmak amacıyla yapılmıştır. Netanyahu bilmeli ki, İran savaş yanlısı değildir, ancak her türlü tehdide karşı kararlı bir şekilde duracaktır. Bu, gücümüzün sadece küçük bir kısmıdır. İran ile çatışmaya girmeyin." dedi.

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