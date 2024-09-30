Pezeşkiyan: Binlerce masum insanın katledilmesi karşısında Batı'nın sessizliği bu suçların teyididir

Bu sabah yapılan ayrı ayrı görüşmelerde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sudan, Danimarka, Nijer, Almanya, Katar ve Norveç'in yeni büyükelçilerinin güven mektuplarını aldı.

Bu görüşmelerde, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki misyonları sırasında bu 6 ülkenin yeni büyükelçilerine başarı dileğinde bulunan Dr Pezeşkiyan ilişkilerin düzeyini iyileştirmek ve komşular, bölge ve dünya ülkeleriyle işbirliğini genişletmek için kararlılığını vurgulayarak "Göreve başladığımdan beri temelimizin tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve çıkara dayalı işbirliği olduğunu her zaman belirttim." açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan Sudan ve Nijer'in yeni büyükelçileriyle yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin karşılıklı kalkınma doğrultusunda işbirliğini genişletme ve ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ayrıca Danimarka, Almanya ve Norveç büyükelçileriyle görüşmede, bu ülkelerle İran arasındaki dostane ilişkilerin geçmişine değinen Dr. Pezeşkiyan "Geçmişte ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal alanlarda iyi ilişkilerimiz vardı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 14. hükümetinin temel taşı, Avrupa ülkeleriyle dostane ilişkileri yeniden tesis etmek ve özellikle ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğini genişletmektir." vurgusunda bulundu.

Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki suçlarının tırmandığına değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Ne yazık ki insan hakları konusunda ABD ve Avrupa ülkelerinin çifte standart uygulamalarına tanık oluyoruz. Bu ülkeler, İran gibi ülkelerde insan haklarının ihlali nedeniyle tüm dünyayı ayağa kaldırırken, Siyonist rejimin onbinlerce masum insanı katletmesi karşısında, suskunluklarıyla bu suçlara onay damgası vuruyorlar." ifadesine vurgu yaptı.

Pezeşkiyan Katar Büyükelçisi ile de yaptığı görüşmede, bu ülkenin ateşkes sağlanmasına yönelik attığı adımları takdirle karşılayarak "Eğer İslam ülkeleri birlik olup Siyonist rejimin suçlarına karşı ortak bir tutumla hareket etseydi, bu rejimin pervasızca suç işlediğine ve eylemlerinin devamına asla tanık olmayacaktık." dedi.