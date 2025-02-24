Irakçi: İsrail rejiminin yasadışı nükleer silahları tehdit unsurudur

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi üst düzey Silahsızlanma Konferansı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumuna katılmak ve konuşma yapmak üzere İsviçre’ye gitti. Bu toplantılar çerçevesinde, BM’nin Avrupa merkezinde düzenlenen etkinliklerde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Irakçi, Cenevre’ye, İnsan Hakları Zirvesi ve Silahsızlanma Konferansı gibi iki önemli toplantıya katılmak için geldiğini ve bu toplantılar çerçevesinde çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, öğleden sonra da toplantıların devam edeceğini söyledi.

Bakan, insan hakları zirvesinin ülkenin bu konudaki bakış açısını dile getirmek için önemli bir fırsat sunduğunu, silahsızlanma konferansının ise dünya genelindeki silahlanma tehditleri konusunda İran’ın görüşlerini paylaşmak için kritik bir platform olduğunu vurguladı. Irakçi, İran’ın nükleer programına yönelik eleştirileri reddederek, asıl tehdidin nükleer silaha sahip ülkeler olduğunu ve dünya genelinde 12 binden fazla nükleer başlık bulunduğunu belirtti.

Irakçi, bazı ülkelerin nükleer başlık sayılarını artırma çabaları, yeni nükleer silah türleri geliştirme girişimleri ve bu silahların güvenlik doktrinlerinde kullanılmasına yönelik tehditlerin ciddi endişeler yarattığını ifade etti. İsrail rejiminin özellikle Gazze’ye yönelik tehditlerinde nükleer silah kullanımını gündeme getirdiğini belirterek, bu tür açıklamaların resmi ya da gayri resmi olmasının önemli olmadığını, asıl meselenin İsrail’in yasadışı nükleer silahlarının küresel güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Irakçi, bu tür tehditlerin küresel silahlanma krizinin en büyük sorunları arasında yer aldığını ve İran’ın dikkatleri bu konulara çekmeye devam edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı ayrıca, Bahreyn, Endonezya, Kuveyt ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de önemli bir toplantı yaptığını açıklayan Irakçi, Gazze ve Filistin’de yaşanan olaylarla ilgili endişelerin büyük olduğunu ve gelecekte olabilecek gelişmelerin de kaygı uyandırdığını dile getirdi. Ayrıca, Suriye, Lübnan ve diğer bölgesel krizler hakkında da görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerin öğleden sonra devam edeceğini ifade etti.