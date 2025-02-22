22 Şub 2025 17:14
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News ID: 85759050
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Beyrut, direniş liderleriyle vedaya hazırlanıyor

22 Şub 2025 17:14
News ID: 85759050
Beyrut, direniş liderleriyle vedaya hazırlanıyor

Beyrut, İRNA- Lübnan'ın başkenti, direniş liderleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine hazırlanıyor

Beyrut birkaç saat içinde gerçekleşecek Hizbullah ve direniş liderlerinin cenaze töreni için hazırlıklarını tamamladı. Şehirdeki sokaklar, bu iki şehidin yanı sıra Şehit General Kasım Süleymani’nin fotoğraflarıyla donatıldı.  

Yayımlanan raporlara göre, cenaze töreninin düzenlenmesinde 5 binden fazla Hizbullah direniş gücü görev alacak. Öte yandan, Lübnan’ın güneyindeki köyler de, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenazesine katılmak için hazırlık yapıyor. Cenaze töreni, 24 Şubat Pazartesi günü Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kanun en-Nehr kentinde düzenlenecek.

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