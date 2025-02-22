Beyrut, direniş liderleriyle vedaya hazırlanıyor

Beyrut birkaç saat içinde gerçekleşecek Hizbullah ve direniş liderlerinin cenaze töreni için hazırlıklarını tamamladı. Şehirdeki sokaklar, bu iki şehidin yanı sıra Şehit General Kasım Süleymani’nin fotoğraflarıyla donatıldı.

Yayımlanan raporlara göre, cenaze töreninin düzenlenmesinde 5 binden fazla Hizbullah direniş gücü görev alacak. Öte yandan, Lübnan’ın güneyindeki köyler de, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenazesine katılmak için hazırlık yapıyor. Cenaze töreni, 24 Şubat Pazartesi günü Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kanun en-Nehr kentinde düzenlenecek.