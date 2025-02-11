11 Şub 2025 18:34
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Hamas'tan Trump'a yanıt: Tehdit dili bir değer taşımıyor

11 Şub 2025 18:34
News ID: 85748177
Hamas'tan Trump'a yanıt: Tehdit dili bir değer taşımıyor

Tahran, İRNA - Hamas hareketinin liderlerinden Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumartesi öğle saatlerine kadar tüm Siyonist esirlerin serbest bırakılması gerektiğine dair tehditlerine yanıt olarak "Tehdit dili bir değer taşımıyor." dedi.

Sami Ebu Zuhri, bugün Reuters haber ajansı ile yaptığı görüşmede "Tehdit dili bir değer taşımıyor ve işleri daha da karmaşık hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Ebu Zuhri ayrıca " Trump, bir anlaşmanın olduğunu ve her iki tarafın da buna saygı göstermesi gerektiğini unutmamalıdır. Esirlerin geri dönüşünün tek yolu budur." ifadesine dikkat çekti.

Daha önce, ABD Başkanı " Eğer tüm rehineler (Siyonist esirler) Cumartesi günü saat 12:00'ye kadar serbest bırakılmazsa, cehennem kapıları açılacak çünkü İsrail'in bu konunun üstesinden gelebileceğinden eminim." tehdidinde bulunmuştu.

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