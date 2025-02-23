İslam Devrimi Lideri: Şehit Seyyid Hasan Nasrallah şimdi zirveye ulaşmış bir onur içindedir / Nasrallah’ın ruhu ve yolu onurlu bir şekilde yol gösteriyor/ Direniş hedefe ulaşana kadar devam edecek

İslam Devrimi Lideri, büyük mücahid Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze töreni ve defni münasebetiyle yayımladığı mesajda, bu iki büyük direniş şehidini övgüyle anarak "Düşman bilmelidir ki, gaspa, zulme ve istikbara karşı direniş asla sona ermeyecek ve hedefe ulaşana kadar devam edecektir." vurgusunda bulundu.

Bugün, Irak’taki temsilcisi ve Lübnan’a gönderilen liderlik heyeti üyesi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyyid Mücteba Hüseyni tarafından bu törende okunan mesajın tam metni:

BismillahirrahmanirrahiYüce

Yüce Allah buyuruyor: "İzzet, yalnızca Allah’a, O’nun Resulüne ve müminlere aittir; ancak münafıklar bunu bilmezler." (Münafikun Suresi, 8)

Bölgedeki direnişin büyük mücahidi ve öncü lideri, Seyyid Hasan Nasrallah (Allah derecesini yüceltsin) şimdi en yüce onur noktasındadır. Onun temiz bedeni Allah yolunda cihat ettiği topraklara emanet ediliyor; ancak ruhu ve yolu, inşallah, her geçen gün daha da yücelerek ilerleyecek ve yolunu sürdürenlere rehberlik edecektir.

Düşman bilmelidir ki, gaspa, zulme ve istikbara karşı direniş asla sona ermeyecek ve Allah’ın izniyle hedefe ulaşana kadar devam edecektir.

Seyyid Haşim Safiyuddin (Allah’ın rahmeti üzerine olsun)’un temiz adı ve nurlu yüzü de bu bölgenin tarihindeki parlak bir yıldızdır. O, Lübnan’daki direniş liderliğinin ayrılmaz bir parçası ve en yakın destekçisi olmuştur.

Allah’ın selamı ve salih kullarının duaları, bu iki onurlu mücahidin üzerine olsun. Son dönemde şehadet şerbetini içen cesur ve fedakâr mücadelecilere ve tüm İslam şehitlerine selam olsun ve size, sevgili evlatlarım, Lübnan’ın kahraman gençlerine özel selamlarımı iletiyorum.

Seyyid Ali Hamaney