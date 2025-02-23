Mesud Pezeşkiyan bugün, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni ve defni arifesinde, sosyal medya platformu X'te Arapça ve Farsça olarak yayımladığı mesajda "Büyük Lübnan halkı, tüm cesur evlatlarıyla (özellikle bu iki değerli Seyyid ile) gurur duymayı hak ediyor; onlar, ahitlerine sadık kalan ve şehadete ulaşıncaya kadar ümmetin onurunu savunan kahramanlardır." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı mesajının devamında "Yaptığımız ahde bağlıyız." diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni arifesinde mesaj
Tahran, İRNA - İran Cumhurbaşkanı, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni arifesinde "Yaptığımız ahde bağlıyız." şeklinde bir mesaj yayınladı.
Mesud Pezeşkiyan bugün, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni ve defni arifesinde, sosyal medya platformu X'te Arapça ve Farsça olarak yayımladığı mesajda "Büyük Lübnan halkı, tüm cesur evlatlarıyla (özellikle bu iki değerli Seyyid ile) gurur duymayı hak ediyor; onlar, ahitlerine sadık kalan ve şehadete ulaşıncaya kadar ümmetin onurunu savunan kahramanlardır." ifadesine yer verdi.
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