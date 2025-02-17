Devrim Lideri: Azerbaycan, İran'ın düşmanın bağırışları ve ulumaları karşısında sağlam kalkanıdır / Bugünün Tebrizli ve Azerbaycanlı genci, düşmanı ve dostu görür ve tanır, korkusuz ve pasiflikten uzak bir şekilde güçlü olduğunu hisseder

Hicri 29 Behmen 1403'e denk gelen 17 Şubat 2025 Tebriz halkının Behmen ayaklanmasının 29'uncu yıl dönümünde Doğu Azerbaycan eyaletinden binlerce kişi İslam İnkılabı'nın Yüce Lideri ile buluştu.

Ayetullah Hamaney'in bu toplantıdaki konuşmasından en önemli başlıklar

- Yazılım tehdidi, insanların kamuoyunu manipüle etmek anlamına gelir; ihtilaf yaratmak anlamına gelir; Bu, İslam Devrimi mahkemelerinde şüphe yaratmak anlamına geliyor; Bu, düşman nezdinde istikrar konusunda şüphe yaratmak anlamına gelir. Bunu yapıyorlar. Allah'ın izniyle bugüne kadar başarıya ulaşamadılar; Bugüne kadar düşmanın fitnesi halkımızın kalbini sarsamadı, gençliğimizi kararlılıktan ve hareketten alıkoyamadı.

- İnsanların sorunları var, beklentileri var, meşru beklentileri var ama bunlar onların devrimlerini savunmalarına engel değil. Bu ne anlama geliyor? Demek ki düşmanın yazılım tehdidi bu ülkede ve bu millette işe yaramamış.

- Reklam cihazları sahipleri, ifade sahipleri, kalem sahipleri, sanat ve ilim adamları, resmi medya ve eğitim ve sanat kurumlarının yetkilileri ve sosyal medya bağlantısı olan gençler, düşmanın yazılım tehdidiyle baş etmeye odaklanmalıdır.

- İslam İnkılâbı, bağımsız bir kimlik ve bölge ve ötesindeki milletler için büyük ve ümit verici bir temel olarak kendisini muhafaza etmeyi ve sürdürmeyi başarmıştır; Dünyanın müstekbir ve sömürgecilerinin İslam Cumhuriyeti'ne olan öfkesinin sebebi, İran milletinin onlara karşı duruşu ve direnişidir.

- Bugün sert savunma ve düşmanın donanım tehdidi açısından herhangi bir endişemiz ve sıkıntımız yok, sert tehditlerle baş etme kabiliyetimiz mükemmel seviyede. İnsanlar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.

Devrim Lideri'nin bu sabah Doğu Azerbaycan halkıyla yaptığı görüşmeden önemli kesitler:

Bugünün Tebrizli genci, bölgenin durumunu görüyor, tanıyor, düşmanları ve dostları ayırt ediyor. Bir taraftan birinin bağırışlarına, diğer taraftan birinin ulumalarına karşı hiçbir korku hissetmiyor, pasiflik hissetmiyor, güçlü olduğunu hissediyor.

Bugünün Azerbaycanlı genci, Tebrizli genci, siyasetin deneyimli insanlarını bile sarsan bu olaylar karşısında bir dağ gibi duruyor. Bu genç, bu ruh halinin kimlerin mirası olduğunu, hangi olaya ait olduğunu bilsin.

Devrim dönemini yaşamamış ve 29 Bahman'dan geriye sadece bir isim ve bir olay hatırlamayan gencimiz, eğer bu olayı yaratan topluluğun ve halkın geçmişini, kim olduklarını, ne yaptıklarını, hangi ruh haliyle sahaya çıktıklarını bilmezse, düşmanın uydurduğu yanlış anlatılar zihinlere hakim olacaktır.

Azerbaycan ve Tebriz, aslında İran'ın farklı dönemlerde yabancıların saldırı ve işgallerine karşı sağlam bir seti olmuştur. Bazı durumlarda, merkezde ve başkentte yaşayanların beceriksizlikleri nedeniyle Çarlık veya Osmanlı hükümetlerinin temsilcileri Azerbaycan'ın bazı bölgelerine hatta Tebriz'in kendisine hakim oldular. Ancak Tebriz halkı, direnişleri ve sabırlarıyla düşmana karşı öyle bir tavır sergiledi ki, düşmanı kaçmaya zorladılar.