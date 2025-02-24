Kalibaf: Trump, Gazze halkını göç ettirerek Filistin topraklarını ele geçirmeye çalışıyor

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Beyrut’a giden Kalibaf, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.

Kalibaf, İran ve Lübnan halkları arasındaki dostluğun yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek "Bu, kültürel ve medeniyet ortaklıklarının bir sonucudur. Ayrıca, Lübnan’da direnişin sağladığı huzurun hâkim olmasından dolayı mutluyum." dedi.

İran’ın her zaman olduğu gibi Lübnan halkı, hükümeti ve direnişinin aldığı tüm kararlara destek verdiğini vurgulayan Kalibaf "Bölge ülkelerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşıyız." ifadelerini kullandı.

Hizbullah’ı Lübnan’ın ulusal güvenliği ve gücünün bir parçası olarak gördüklerini belirten Kalibaf "Lübnan’da yıllar sonra bir Cumhurbaşkanı seçilmesi, Hizbullah’ın da katkı sunduğu bu güvenlik ve ulusal güç sayesinde gerçekleşmiştir." dedi.

Kalibaf, Siyonist rejimin saldırılarına ve ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına da değinerek, "Lübnan halkının başkalarının savaşlarından yorulduğu söyleniyor. Ancak işgalci rejimin saldırıları ve Trump’ın açıklamaları, onların bölge ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin açık bir göstergesidir. Trump’ın, Gazze halkının zorla göç ettirilmesi ve Filistin topraklarının ele geçirilmesi yönündeki sözleri kabul edilemez. Ayrıca, Siyonist rejim de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor." dedi.

İran Meclis Başkanı, "Ne yazık ki ateşkes ilan edilmesine rağmen hâlâ Lübnan ve Gazze topraklarına saldırılar sürüyor." ifadelerini kullandı.

İran’ın uluslararası platformlarda ve siyasi açıklamalarında her zaman Filistin halkının—Müslüman, Hristiyan ve Yahudi ayrımı yapmaksızın—uluslararası kuruluşların gözetiminde özgür seçimler yaparak kendi siyasi sistemlerini belirlemesi gerektiğini savunduğunu belirten Kalibaf, bunun İran’ın değişmez tutumu olduğunu vurguladı.

Son olarak Lübnan Cumhurbaşkanı’na hitaben konuşan Kalibaf "Siz, Lübnan ordusunun başkomutanı olarak, Hizbullah’ın Lübnan’ın güvenliği, DAEŞ ile mücadele ve İsrail’in saldırılarına karşı direnişte ne kadar etkili olduğunu iyi biliyorsunuz. Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve istikrarı, direnişin doğrudan bir sonucudur." dedi.