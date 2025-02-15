15 Şub 2025 14:06
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Kahire'den Tel Aviv'e kesin yanıt: Savaşın ikinci günü Tel Aviv'de olacağız

15 Şub 2025 14:06
News ID: 85751679
Kahire'den Tel Aviv'e kesin yanıt: Savaşın ikinci günü Tel Aviv'de olacağız

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin, Kahire ile Tel Aviv arasında bir savaş çıkması durumunda Mısır'ın önemli barajını hedef alabileceğini ima etmesinin ardından, Mısır Parlamentosu'ndan bir milletvekili sert bir tepki gösterdi.

Rusya El-Yom'un haberine göre, Mısırlı analist ve milletvekili Mustafa Bakri, sert bir dille yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin, Gazze savaşı nedeniyle Kahire ile Tel Aviv arasındaki gerginlik sırasında dolaylı olarak Asvan Barajı'nı hedef almakla tehdit ettiğine işaret ederek "İsrail bu adımı atarsa, Mısırlılar ertesi gün Tel Aviv'de olacak." ifadesini kullandı.
"Mısır ordusunu iyi tanımıyorsunuz. Hamas ve Filistinli mücadelecilerin elinizdeki güçlere neler yaptığına bir bakın." diyen Bakri "Eğer biri Mısır'a yaklaşırsa, ayağını keseceğiz. Mısır'ın oturup hiçbir şey yapmayacağını mı düşünüyorsunuz? Tel Aviv'den bir uçak kalkıp Asvan'a ulaşabilir mi? Bir İsrail medyası, Mısır ile yakın bir çatışma ihtimalinden bahsetti. Onlara söylemeliyiz ki Mısır her zaman hazırdır" diye ekledi.

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