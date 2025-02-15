Kahire'den Tel Aviv'e kesin yanıt: Savaşın ikinci günü Tel Aviv'de olacağız

Rusya El-Yom'un haberine göre, Mısırlı analist ve milletvekili Mustafa Bakri, sert bir dille yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin, Gazze savaşı nedeniyle Kahire ile Tel Aviv arasındaki gerginlik sırasında dolaylı olarak Asvan Barajı'nı hedef almakla tehdit ettiğine işaret ederek "İsrail bu adımı atarsa, Mısırlılar ertesi gün Tel Aviv'de olacak." ifadesini kullandı.

"Mısır ordusunu iyi tanımıyorsunuz. Hamas ve Filistinli mücadelecilerin elinizdeki güçlere neler yaptığına bir bakın." diyen Bakri "Eğer biri Mısır'a yaklaşırsa, ayağını keseceğiz. Mısır'ın oturup hiçbir şey yapmayacağını mı düşünüyorsunuz? Tel Aviv'den bir uçak kalkıp Asvan'a ulaşabilir mi? Bir İsrail medyası, Mısır ile yakın bir çatışma ihtimalinden bahsetti. Onlara söylemeliyiz ki Mısır her zaman hazırdır" diye ekledi.