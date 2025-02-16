16 Şub 2025 18:08
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Netanyahu: Trump, İsrail'in en büyük dostudur ve İran'dan daha çnemli hiçbir şey yok

16 Şub 2025 18:08
News ID: 85752963
Netanyahu: Trump, İsrail'in en büyük dostudur ve İran'dan daha çnemli hiçbir şey yok

Tahran, İRNA - Siyonist rejim Başbakanı, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ı bu rejimin en büyük dostu olarak nitelendirdi ve "ABD Dışişleri Bakanı ile İran konusunda görüştük, İran konusundaki görevimizi tamamlayacağız." dedi.  

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tel Aviv'e yaptığı ziyarette, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.  

Netanyahu, bu görüşmenin ardından Rubio ile düzenlediği ortak basın toplantısında  "Trump, Beyaz Saray tarihindeki en büyük İsrail dostudur ve ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e yönelik kararlı desteği devam edecektir." açıklamasında bulundu. 

Netanyahu, açıklamalarına "ABD Dışişleri Bakanı ile İran hakkında görüştük. İran'a ilişkin görevimizi tamamlayacağız." diye devam etti. 

Netanyahu, İsrail ve ABD'nin, kendisinin "İran'ın tehditleri" olarak adlandırdığı meselelere karşı birlikte durduğunu iddia ederken "Rubio ile gerçekten verimli görüşmeler gerçekleştirdik; İran'dan daha önemli hiçbir şey yoktur." dedi.  

Netanyahu, Gazze ve Hamas hakkında ise  " Tüm esirler (Siyonist esirler) serbest bırakılmadığı sürece Hamas'a cehennemin kapılarını açma konusunda Trump ile ortak bir stratejimiz var" dedi. 

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