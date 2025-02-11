Siyonist Rejim Suriye topraklarında 9 askeri üs inşa ediyor

Siyonist rejim ordu radyosu bu konuda " İsrail, Suriye topraklarında tamamen gizli bir güvenlik bölgesi oluşturdu." bilgisini paylaştı.

Bu rapora göre, Siyonist rejimin Suriye'deki varlığı artık geçici değil ve şu anda güvenlik bölgesinde 9 askeri üs inşa ediliyor.

Siyonist rejimin ordu radyosu, raporunda "İsrail, 2025 yılı boyunca Suriye'de kalma planları yapıyor; şu anda bu bölgede üç askeri tugay faaliyet gösteriyor, oysa 7 Ekim'den önce burada yalnızca bir buçuk tabur konuşlandırılmıştı." detayına da yer verdi.