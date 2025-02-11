11 Şub 2025 19:12
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News ID: 85748224
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Siyonist Rejim Suriye topraklarında 9 askeri üs inşa ediyor

11 Şub 2025 19:12
News ID: 85748224
Siyonist Rejim Suriye topraklarında 9 askeri üs inşa ediyor

Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordu radyosu, bu rejimin Suriye topraklarını uzun süreli işgal etme kararını ortaya çıkararak İsrail rejiminin Suriye topraklarında 9 üs inşa ettiğini bildirdi.

Siyonist rejim ordu radyosu bu konuda " İsrail, Suriye topraklarında tamamen gizli bir güvenlik bölgesi oluşturdu." bilgisini paylaştı.

Bu rapora göre, Siyonist rejimin Suriye'deki varlığı artık geçici değil ve şu anda güvenlik bölgesinde 9 askeri üs inşa ediliyor.

Siyonist rejimin ordu radyosu, raporunda "İsrail, 2025 yılı boyunca Suriye'de kalma planları yapıyor; şu anda bu bölgede üç askeri tugay faaliyet gösteriyor, oysa 7 Ekim'den önce burada yalnızca bir buçuk tabur konuşlandırılmıştı." detayına da yer verdi.

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