24 Şub 2025 09:15
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Pezeşkiyan: Hizbullah hâlâ canlı ve daha güçlü şekilde şanlı yoluna devam ediyor

24 Şub 2025 09:15
News ID: 85760746
Pezeşkiyan: Hizbullah hâlâ canlı ve daha güçlü şekilde şanlı yoluna devam ediyor

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, Hizbullah’ın hâlâ canlı olduğunu ve daha güçlü, daha sağlam bir şekilde şanlı yoluna devam ettiğini belirterek "Zulüm ve saldırganlık var oldukça, şehit Nasrallah gibi büyük adamlar olacak ve bunlara karşı durarak, açgözlülerin karanlık emellerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceklerdir." dedi.  

Mesud Pezeşkiyan, dün öğleden sonra (Pazar) gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, direniş cephesinin büyük mücahidi Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ı ve  Siyonist rejim tarafından şehit edilen diğer fedakâr mücadelecileri anarak “Şehit Nasrallah’ın kaybı büyük bir felaket olsa da direniş yolunda hiçbir aksama olmayacaktır. Onlar, bu büyük mücahidin şehadetiyle direnişin sona ereceğini sandılarsa, bu sadece bir hayaldir. Hizbullah hâlâ canlı ve daha güçlü, daha sağlam bir şekilde bu şanlı yola devam edecektir.” dedi.  

Pezeşkiyan, "Kesinlikle, zulüm, saldırganlık ve zorbalık var oldukça, şehit Nasrallah gibi büyük adamlar olacak ve bunlara karşı durarak, açgözlü ve zalimlerin kötü niyetli hedeflerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceklerdir." diye vurguladı.

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