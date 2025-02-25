25 Şub 2025 10:59
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İran'ın Ukrayna ile ilgili BM Genel Kurulu özel oturumunda çekimser oyu

25 Şub 2025 10:59
News ID: 85761730
İran'ın Ukrayna ile ilgili BM Genel Kurulu özel oturumunda çekimser oyu

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilciliği, Ukrayna kriziyle ilgili "Kapsamlı, Adil ve Kalıcı Barışın İlerletilmesi" ve "Barış Yolu" başlıklı iki karara çekimser oy verdikten sonra yayımladığı bir açıklamayla İran'ın temel pozisyonlarını açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilciliği, yerel saatle Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın Ukrayna krizi konusundaki tutarlı ve şeffaf duruşunu vurgulayarak "İran, tüm anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uygun olarak barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine her zaman inanmıştır." dedi.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, BM üyesi tüm ülkelerin, egemenlik, bağımsızlık, ülkelerin toprak bütünlüğü ve güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınma gerekliliği de dahil olmak üzere BM Şartı'nda belirtilen amaç ve ilkelere bağlı kalması gerektiğini vurguladı.
Temsilcilik, İran İslam Cumhuriyeti'nin çatışmaların derhal durdurulmasını ve gerginliklerin azaltılmasını defalarca talep ettiğini belirterek, kalıcı ve uzun vadeli çözümlere ulaşmak için krizin kök nedenlerinin ele alınması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca, bazı ülkelerin ve NATO'nun kışkırtıcı eylem ve kararlarının, Doğu Avrupa'nın hassas bölgesindeki jeopolitik ayrımları derinleştirdiği kaydedildi.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, bugünkü oturumda sunulan kararların bazı ülkeler tarafından hazırlanmasının ardındaki motivasyonlara atıfta bulunarak, bu girişimin daha geniş jeopolitik rekabetlerin bir parçası olduğunu ve siyasi bir nitelik taşıdığını belirtti.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği ayrıca, Tahran'ın bu krizin barışçıl çözümüne yönelik yapıcı rolünü sürdüreceğini ifade etti.

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