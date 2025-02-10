İran İslam Devrimi tarihin akışını değiştirdi

Halil el-Hiyye bugün, İran İslam Devrimi’nin 46. yıl dönümü münasebetiyle Tahran’ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşmada, direniş ekseninin, Aksa Tufanı Savaşı'na verdiği desteğin bu zaferi mümkün kıldığını belirtti. Ayrıca, İran’ın da İsrail işgal güçlerinin saldırılarına karşı "Gerçek Vaat 1-2" isimli iki başarılı operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

El-Hiyye, "Bu durum, Siyonistlerin saldırgan karakterinin açık bir göstergesidir. Artık İsrail’in sürekli saldırganlığına, Batı ve ABD'nin bu zulme verdiği desteğe son vermenin zamanı gelmiştir" dedi.

"Bugün Kudüs ve Filistin’in özgürlüğü için yeni bir bakış açısı doğmuştur" diyen Hamas yetkilisi, Aksa Tufanı Operasyonu’nun, İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının zaferi yolunda sadece ilk aşama olduğunu belirtti.

Konuşmasında, "Aksa Tufanı, tüm yanılsamaları ve yıllardır tekrar edilen söylemleri boşa çıkardı" diyen el Hiyye, "Bu operasyon korku duvarlarını yıktı. Bize hep ‘kan kılıcı yenemez’ derlerdi, ancak biz Allah’ın vaadinin gerçekleştiğini gördük: Küçük bir topluluk, Allah’ın izni ve yardımıyla daha büyük bir topluluğa galip gelebilir" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı, İran İslam Devrimi’nin 46. yıl dönümünü kutlayarak, bu devrimin tarihin akışını değiştirdiğini ve Filistin davasını sahiplendiğini söyledi ve "İran, Filistin’in haklarını ve direnişini savunmuş ve devrimden bu yana her zaman Filistin davasının yanında olmuştur" diye ekledi.

El- Hiyye Son olarak, "Eminiz ki İran, Filistin’i, Filistin halkının haklarını ve direnişini desteklemeye devam edecektir. Yakın bir gelecekte Kudüs’te zaferimizi hep birlikte kutlayacağız" dedi.