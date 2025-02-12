Hamas: Trump’ın Gazze halkını sürgün planı başarısız olacak

Hamas, yayımladığı bir bildiriyle ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının yeniden inşa bahanesiyle zorla göç ettirilmesi yönündeki açıklamalarını bir kez daha reddetti.

Hamas, Trump’ın açıklamalarını ırkçı, Filistin meselesini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Filistinlilerin meşru haklarını görmezden gelen bir etnik temizlik çağrısı olarak nitelendirdi.

Hareket, Filistin halkının Gazze'de bombardıman ve [İsrail rejiminin] saldırılarına karşı direndiğini, kendi topraklarında kararlılıkla durmaya devam edeceğini ve tüm zorunlu göç ve sürgün planlarını boşa çıkaracağını belirtti.