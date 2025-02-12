12 Şub 2025 15:16
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Hamas: Trump’ın Gazze halkını sürgün planı başarısız olacak

12 Şub 2025 15:16
News ID: 85749025
Hamas: Trump’ın Gazze halkını sürgün planı başarısız olacak

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Filistin halkının Gazze'den zorla çıkarılması planının sonuçsuz kalacağını ve tüm zorunlu göç planlarını reddeden birleşik Filistin, Arap ve İslami bir tutumla karşılaşacağını vurguladı.  

Hamas, yayımladığı bir bildiriyle ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının yeniden inşa bahanesiyle zorla göç ettirilmesi yönündeki açıklamalarını bir kez daha reddetti.  

Hamas, Trump’ın açıklamalarını ırkçı, Filistin meselesini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Filistinlilerin meşru haklarını görmezden gelen bir etnik temizlik çağrısı olarak nitelendirdi.  

Hareket, Filistin halkının Gazze'de bombardıman ve [İsrail rejiminin] saldırılarına karşı direndiğini, kendi topraklarında kararlılıkla durmaya devam edeceğini ve tüm zorunlu göç ve sürgün planlarını boşa çıkaracağını belirtti.

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