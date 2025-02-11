11 Şub 2025 10:20
Journalist ID: 5630
News ID: 85747525
T T
0 Persons

Ekler

Ünlü Rus filozof: İran, bölgenin en başarılı ülkesidir

11 Şub 2025 10:20
News ID: 85747525
Ünlü Rus filozof: İran, bölgenin en başarılı ülkesidir

Moskova, İRNA - Ünlü Rus filozof Aleksandr Dugin, İslam Devrimi sonrası gelişmeleri değerlendirirken, "İran'ın İslam dünyasının düşmanlarının baskılarına rağmen bölgenin en başarılı ülkesi olduğu söylenebilir" dedi.

Dugin, bu sözleri Pazartesi akşamı Rusya'da düzenlenen İslam Devrimi'nin yıl dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü törenine katılımının ardından İRNA muhabiriyle yaptığı görüşmede ifade etti.
Dugin, "İran, İslam Devrimi'nden sonra Ayetullah Humeyni'nin düşüncelerine dayanarak geleneksel değerlerine dönüşüyle yeni alanlarda şaşırtıcı ve olağanüstü değişimler gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.
Rus düşünür, "İran, son kırk yılı aşkın süredir İslam dünyasının düşmanlarının - Batı ülkeleri ve eski Sovyetler Birliği döneminde - yaptırımları ve kapsamlı muhalefetine karşı durdu ve kalkınma sürecini sürdürdü" ifadelerini kullandı.
Dugin, "Bu açıdan İran, diğer ülkeler için değerlerin, maneviyatın ve inancın nasıl korunacağı konusunda bir modeldir; bu nedenle İran halkını tebrik ediyorum" dedi.
Dugin, "İran, farklı dönemlerde söylemini sürdüren büyük bir medeniyet birikimine sahiptir ve bu açıdan, kimliğin ve inancın nasıl korunacağı, zorbalıklara boyun eğilmemesi ve diğer ülkelerle diyalog ve iş birliği içinde olurken dünya çapında adaletin savunulması konusunda diğer ülkeler için bir modeldir" diye ekledi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .