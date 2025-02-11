Ünlü Rus filozof: İran, bölgenin en başarılı ülkesidir

Dugin, bu sözleri Pazartesi akşamı Rusya'da düzenlenen İslam Devrimi'nin yıl dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü törenine katılımının ardından İRNA muhabiriyle yaptığı görüşmede ifade etti.

Dugin, "İran, İslam Devrimi'nden sonra Ayetullah Humeyni'nin düşüncelerine dayanarak geleneksel değerlerine dönüşüyle yeni alanlarda şaşırtıcı ve olağanüstü değişimler gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

Rus düşünür, "İran, son kırk yılı aşkın süredir İslam dünyasının düşmanlarının - Batı ülkeleri ve eski Sovyetler Birliği döneminde - yaptırımları ve kapsamlı muhalefetine karşı durdu ve kalkınma sürecini sürdürdü" ifadelerini kullandı.

Dugin, "Bu açıdan İran, diğer ülkeler için değerlerin, maneviyatın ve inancın nasıl korunacağı konusunda bir modeldir; bu nedenle İran halkını tebrik ediyorum" dedi.

Dugin, "İran, farklı dönemlerde söylemini sürdüren büyük bir medeniyet birikimine sahiptir ve bu açıdan, kimliğin ve inancın nasıl korunacağı, zorbalıklara boyun eğilmemesi ve diğer ülkelerle diyalog ve iş birliği içinde olurken dünya çapında adaletin savunulması konusunda diğer ülkeler için bir modeldir" diye ekledi.