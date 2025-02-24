Lübnan Cumhurbaşkanı’ndan İran ile yapıcı ilişkiler kurma açıklaması

İran İslam Cumhuriyeti heyeti, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığında ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Meclis Başkanı'nın Uluslararası İşler Özel Danışmanı Ebulfazl Umumi ve İslami Direniş Grubu Başkanı Mahmud Nebeviyan’ın katılımıyla Lübnan’a gitti. Heyet, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere bulunduğu Beyrut’ta, Pazar günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Aoun, bu görüşmede Lübnan’ın İran İslam Cumhuriyeti ile dostane ve yapıcı ilişkiler kurmaya önem verdiğini belirterek, bu ilişkilerin her iki ülke ve halklarının çıkarına olduğunu vurguladı.