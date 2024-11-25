25 Kas 2024 11:54
Journalist ID: 5630
News ID: 85670272
T T
0 Persons

Ekler

Ayetullah Hamaney: Siyonist rejimin liderleri savaş suçu işledi, Netanyahu'ya idam cezası verilmeli

25 Kas 2024 11:54
News ID: 85670272
Ayetullah Hamaney: Siyonist rejimin liderleri savaş suçu işledi, Netanyahu'ya idam cezası verilmeli

Tahran, İRNA - İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ayetullah Hamaney Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da yaptıklarının bir zafer olmadığını ve savaş suçu işlediklerine işaretle "Şimdi haklarında tutuklama kararı çıkardılar; Bu yeterli değil! Netanyahu ve bu rejimin cani liderlerine idam cezası verilmeli." dedi. İran genelinden binlerce Besic üyesi bugün 25 Kasım 2024 sabah saatlerinde İmam Humeyni (ra) Hüseyiniye'sinde Ayetullah Hamaney tarafından kabul edildi.

Ayrıntılar birazdan....
 

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .