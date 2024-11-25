Ayrıntılar birazdan....
Ayetullah Hamaney: Siyonist rejimin liderleri savaş suçu işledi, Netanyahu'ya idam cezası verilmeli
Tahran, İRNA - İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ayetullah Hamaney Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da yaptıklarının bir zafer olmadığını ve savaş suçu işlediklerine işaretle "Şimdi haklarında tutuklama kararı çıkardılar; Bu yeterli değil! Netanyahu ve bu rejimin cani liderlerine idam cezası verilmeli." dedi. İran genelinden binlerce Besic üyesi bugün 25 Kasım 2024 sabah saatlerinde İmam Humeyni (ra) Hüseyiniye'sinde Ayetullah Hamaney tarafından kabul edildi.
Ayrıntılar birazdan....
İlgili haberler
-
Ayetullah Hamaney'in yeni İbranice tweeti: Tüm Siyonist terör çetesi liderleri yargılanmalıdır.
Tahran, İRNA - İran'ın Yüce Lideri'nin İbranice Twitter hesabında yayınlanan bir mesajda, tüm…
-
Bilgeler Meclisi üyeleri İslam Devrimi Lideri ile bir araya geldi
Bilgeler Meclisi temsilcileri, bugün 7 Kasım 2024 perşembe sabah saatlerinde bu meclisin 6.…
-
Ayetullah Hamaney: Siyonist rejimin hesap hatası ona gösterilmelidir
Tahran, İRNA - İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney: İki gece önceki Siyonist rejimin…
yorumunuz