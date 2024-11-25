Ayetullah Hamaney: Siyonist rejimin liderleri savaş suçu işledi, Netanyahu'ya idam cezası verilmeli

Tahran, İRNA - İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ayetullah Hamaney Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da yaptıklarının bir zafer olmadığını ve savaş suçu işlediklerine işaretle "Şimdi haklarında tutuklama kararı çıkardılar; Bu yeterli değil! Netanyahu ve bu rejimin cani liderlerine idam cezası verilmeli." dedi. İran genelinden binlerce Besic üyesi bugün 25 Kasım 2024 sabah saatlerinde İmam Humeyni (ra) Hüseyiniye'sinde Ayetullah Hamaney tarafından kabul edildi.

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