Hamas'tan yoğun baskılara rağmen ateşkes konusuna yönelik kendi tutumuna vurgu

İsmi açıklanmayan Filistin İslami Direnişi'nin (Hamas) üst düzey bir lideri El Arabi El Cedid'e verdiği demecinde Hamas'ın direnişin koşullarını karşılamayan herhangi bir anlaşmaya karşı çıkmakta ısrar ettiklerini söyledi.

"Gazze'deki direnişin temel koşulları karşılamayan bir anlaşmayı kabul etmesi yönündeki yoğun baskılara rağmen Hamas bu baskılara boyun eğmiyor ve Gazze'deki işgali hiçbir koşulda meşrulaştırmıyor."ifadesine dikkat çeken Hamas'ın üst düzey yetkilisi Hamas'ın önceki tutum ve şartlarından vazgeçmediğini bilidirdi.

El Arabi El Cedid haberinde "İşgalci rejim, tampon veya güvenli bölge adı altında Gazze'nin 50 kilometresini almaya çalışıyor. Hamas ve diğer direniş grupları buna karşı çıkmakla birlikte, İsrail rejimi askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının koşulu olarak tam ateşkes sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası konusuna vurgu yapıyor ve Mısır, arabuluculuk konumunda bulunarak işgalci rejimi, savaşı sona erdirmek için şartlarının dozunu düşürmek için ikna etmeye çalışıyor." bilgisini paylaştı.