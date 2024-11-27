Devrm Lideri: Silahlı kuvvetlerin en önemli görevi hazırlık ve savaş gücünü arttırmaktır

İslam Devrimi Lideri 27 kasım 1980 tarihinde Baas rejimi düşmanına karşı Peykan firkateyninin destansı performansının yıl dönümü olan Donanma Günü münasebetiyle Deniz Kuvvetleri yetkilileri ve komutanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, donanmanın günümüz dünyasında hayati ve belirleyici bir güç olduğunu ifade ederek, Deniz Kuvvetlerindeki çeşitli operasyonel, istihbarat, destek, inşaat ve inovasyon departmanlarının faaliyetlerini takdir eden beyanatında "Silahlı kuvvetlerin, özellikle de donanmanın, tüm faaliyetlerde ve planlamada yönelimi, hazırlıklılığın ve savaş gücünün artırılmasına odaklanmalıdır." ifadelerini kullandı.



Ayetullah Hamaney, düşmanın saldırısını önlemek için savaş gücünün artırılmasını değerlendirerek "Silahlı kuvvetlerin en önemli görevi bir işgali önlemektir, dolayısıyla İran'a karşı kötü niyetli kişilerin gözünde ve gözleminde ülkenin eylem ve savaş gücünü öne çıkarmalısınız ki, herhangi bir çatışmanın kendileri için ağır bir maliyet getireceğini hissetsinler." vurgusunda bulundu.



İslam İnkılabı Lideri, deniz misyonlarının devamını gerekli bularak "Daha önce de söylediğimiz gibi 86. Filonun kaç aylık misyonu ve detayları sanatın dili ve araçlarıyla kamuoyuna aktarılabilir." ifadesinin de altını çizdi.

Görüşmenin başında İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, bu gücün farklı sektörlerdeki plan ve faaliyetlerine ilişkin bir rapor sundu.