Siyonist Haham Tesfi Kogan'ın BAE'de öldürülmesinin ardından bazı batılı medya ve Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'ni bu Siyonist hahamın öldürülmesine karışmakla suçladı.
İran'ın BAE'deki Büyükelçiliği, Reuters haber ajansının bu iddialarla ilgili sorusuna yanıt olarak " Bu şahsın öldürülmesinde, İran'ın müdahale ettiği yönündeki iddiaları kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
BAE İçişleri Bakanlığı Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Kogan cinayetinin faillerinden üçünün kısa süre içinde tutuklandığını duyurdu.
BAE yetkililerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hahamın ailesi tarafından kayıp ihbarının ardından bir soruşturma ekibi oluşturuldu ve hahamın cesedi bulundu ve katillerin kimlikleri belirlenip tutuklandı. Bu olayın detayları soruşturmanın bitiminden sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.
Siyonist rejim medyası Pazar günü, kayıp Siyonist haham Tesfi Kogan"ın cesedinin BAE'de bulunduğunu bildirdi.
Siyonist rejimin dışişleri bakanlığı ve başbakanlık ofisi de Siyonist hahamın cesedinin bulunduğunu doğruladı.
İran Büyükelçiliği, Siyonist hahamın BAE'de öldürülmesiyle ilgili herhangi bir bağlantı olduğu iddiasını yalanladı
Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin BAE Büyükelçiliği, İran'ın Siyonist Haham Tasefi Kogan'ın BAE'de öldürülmesiyle bağlantısına ilişkin iddiaları kesin bir şekilde reddetti.
Siyonist Haham Tesfi Kogan'ın BAE'de öldürülmesinin ardından bazı batılı medya ve Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'ni bu Siyonist hahamın öldürülmesine karışmakla suçladı.
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