Erdoğan: İsrail ile ticari ilişkileri kestik

Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Riyad ve Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği İkinci Olağanüstü Ortak Zirvesi'ndeki konuşmasında, Gazze ve Lübnan'daki soykırıma değindiğini hatırlattı.

Erdoğan "Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti olarak İsrail ile ilişkileri kesmiş durumdayız. Bizim şu anda İsrail'le bu noktada herhangi bir ilişkimiz yok. Bundan sonraki süreçte de bu ilişkileri geliştirmek için attığımız adım da yok." ifadelerine dikkat çekerek Siyonist rejime silah gönderme işi devam ettiği sürece İsrail rejiminin daha da saldırgan olacağını bu rejimin durdurulmadığı her gün Filistin ve Lübnan'daki durumun daha da kötüleşeceğini ifade etti.