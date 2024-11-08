8 Kas 2024 10:06
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News ID: 85653052
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İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırısını kınadı

8 Kas 2024 10:06
News ID: 85653052
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırısını kınadı

New York, İRNA-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 26 Ekim 2024 tarihinde İsrail rejiminin İran’a yönelik gerçekleştirdiği ve dört İranlı askerin ve bir sivilin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

İİT, Perşembe günü yerel saatle yayımladığı yazılı açıklamada, "İsrail rejiminin saldırgan eylemlerinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Anayasası’nın açıkça ihlali ve İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu" belirtti.

Açıklamada ayrıca, "İsrail rejiminin, İran’a yönelik saldırı gerçekleştirmek için Irak’ın hava sahasını kullanarak, Irak’ın egemenliğini ihlal etmesi de şiddetle kınanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

İİT, açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti ve diğer zarar gören ülkelerin, uluslararası hukuk ve BM Anayasası çerçevesinde, egemenliklerini, toprak bütünlüklerini, güvenliklerini ve halklarını koruma hakkına sahip olduğunu" da vurguladı.

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