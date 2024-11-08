İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırısını kınadı

İİT, Perşembe günü yerel saatle yayımladığı yazılı açıklamada, "İsrail rejiminin saldırgan eylemlerinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Anayasası’nın açıkça ihlali ve İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu" belirtti.

Açıklamada ayrıca, "İsrail rejiminin, İran’a yönelik saldırı gerçekleştirmek için Irak’ın hava sahasını kullanarak, Irak’ın egemenliğini ihlal etmesi de şiddetle kınanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İİT, açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti ve diğer zarar gören ülkelerin, uluslararası hukuk ve BM Anayasası çerçevesinde, egemenliklerini, toprak bütünlüklerini, güvenliklerini ve halklarını koruma hakkına sahip olduğunu" da vurguladı.