Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerini Gazze konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı

"İsrail durdurulmazsa bu rejimin işgal politikası asla durmayacak, devam edecek." diyen Erdoğan "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik kitlesel katliamını durdurmak için İslam dünyasının daha fazla çaba göstermesini sağlamak amacıyla çabalarımızı artıralım." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca "Ateşkes anlaşmasına varılması ve Gazze Şeridi'ne yardım sağlanması konusunda Mısır'ın arabulucu ülke rolünü destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Cumartesi gecesi ise Siyonist rejimin terörünü durdurmak için İslam ülkelerinin dayanışma ve birliğinin gerekli olduğunu vurgulayarak "İsrail, Batı Şeria'yı işgal ettikten sonra Ürdün, Suriye, Türkiye ve Lübnan topraklarına göz dikecek." ifadelerinin altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı daha önce de Siyonist rejimin Batı Şeria'yı işgal etmeyi planladığını ifade etmişti.