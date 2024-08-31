Siyonist rejim, bölgenin istikrara ulaşmasının önünde büyük bir engeldir

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 29-30 Ağustos tarihleri arasında Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü Esadullah Eşrak Cehromi bu toplantıda yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin son 11 ay boyunca Gazze Şeridi'ndeki mazlum Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırıları ve özellikle de bu rejimin Şehit İsmail Haniye'ye yönelik suikastını şiddetle kınadı.

Savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve soykırımın açık örneği olan bu rejimin eylemlerinin derhal durdurulması için uluslararası topluma ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na kararlı eylem çağrısında bulunan Cehromi, Siyonist rejimin suçlarından dolayı sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.