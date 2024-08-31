31 Ağu 2024 12:30
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News ID: 85583925
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Siyonist rejim, bölgenin istikrara ulaşmasının önünde büyük bir engeldir

31 Ağu 2024 12:30
News ID: 85583925
Siyonist rejim, bölgenin istikrara ulaşmasının önünde büyük bir engeldir

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü, "Siyonist işgal rejimi, İslam dünyası ve bölge ülkelerinde istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının önünde engel teşkil ediyor ve bu rejimin istikrarsızlaştırıcı eylem ve politikaları, İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki bölgesel ekonomik yakınsamanın sağlanmasının önünde büyük bir engeldir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 29-30 Ağustos tarihleri arasında Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü Esadullah Eşrak Cehromi bu toplantıda yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin son 11 ay boyunca Gazze Şeridi'ndeki mazlum Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırıları ve özellikle de bu rejimin Şehit İsmail Haniye'ye yönelik suikastını şiddetle kınadı.

Savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve soykırımın açık örneği olan bu rejimin eylemlerinin derhal durdurulması için uluslararası topluma ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na kararlı eylem çağrısında bulunan Cehromi, Siyonist rejimin  suçlarından dolayı sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

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