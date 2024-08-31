31 Ağu 2024 10:56
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News ID: 85583727
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Siyonist yerleşim yeri Kermi Tasur'a yönelik saldırının yeni detayları

31 Ağu 2024 10:56
News ID: 85583727
Siyonist yerleşim yeri Kermi Tasur'a yönelik saldırının yeni detayları

Tahran, İRNA- Siyonist kaynaklar cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, Filistinli bir mücahidin otomobille "Kermi Tasur" yerleşim yerinin güvenlik görevlisinin üzerinden geçtiğini, ardından bu yerleşim yerine girerek Siyonistleri vurduğunu duyurdu.

Filistin'in Sama haber ajansının aktardığı haberde, bu kaynaklara göre, silahlı saldırı, bu yerleşim yerinin girişinde bombalı araçla patlatılmasının ardından gerçekleştirildi.

Siyonist kaynaklar bu operasyonda iki Siyonistin yaralandığını bildirdi.

Siyonist ordudan yapılan açıklamada da olayın bitmediğini, Kermi Tasur kasabası çevresindeki operasyonun devam ettiğini duyurdu.

Bu bağlamda Siyonist gazete Yediot Aharnot, İsrail askerlerinin operasyonu gerçekleştiren faile ateş açtığını bildirdi. Siyonist ordu, bu bölgeye çok sayıda askerini gönderdi. 

Yediot Aharnot, Kermi Tasur olayı ile Guş Etzion arasında bağlantı olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

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