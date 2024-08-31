Siyonist yerleşim yeri Kermi Tasur'a yönelik saldırının yeni detayları

Filistin'in Sama haber ajansının aktardığı haberde, bu kaynaklara göre, silahlı saldırı, bu yerleşim yerinin girişinde bombalı araçla patlatılmasının ardından gerçekleştirildi.

Siyonist kaynaklar bu operasyonda iki Siyonistin yaralandığını bildirdi.

Siyonist ordudan yapılan açıklamada da olayın bitmediğini, Kermi Tasur kasabası çevresindeki operasyonun devam ettiğini duyurdu.

Bu bağlamda Siyonist gazete Yediot Aharnot, İsrail askerlerinin operasyonu gerçekleştiren faile ateş açtığını bildirdi. Siyonist ordu, bu bölgeye çok sayıda askerini gönderdi.

Yediot Aharnot, Kermi Tasur olayı ile Guş Etzion arasında bağlantı olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.