Siyonist medyadan 'Hizbullah İHA'ları' itirafı

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu yayınladığı bir raporda, Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının birçok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olduğunu ve İsrail'in altyapısına büyük zarar verdiğini duyurdu.

Raporda, Hizbullah’ın İsrail'e her gün çok sayıda İHA attığı ve İsrail hava savunmasının bu İHA'ları önleyemediği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı dün gece işgal altındaki toprakların kuzeyinde bulunan Batı Celile bölgesindeki Siyonist yerleşim birimlerini ve Siyonist rejim ordusunun üslerini hedef aldı.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu ayrıca bu rejimin hava savunmasının, Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Batı Celile'ye atılan füzelerin bir kısmını yakalayıp imha ettiğini bildirdi.

Celile bölgesindeki işgal altındaki yerleşim yerlerinde bir dizi büyük patlamanın meydana gelmesiyle birlikte bu bölgede sirenler çaldığını bildirildi.

El Cezire muhabiri de, Batı Şeria'daki Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion kasabasındaki bir alışveriş merkezinin yakınında büyük bir patlama duyulduğunu aktardı.