Zaharova: Batı’nın İran’a yönelik yaptırımları geri getirme hakkı yok

Maria Zaharova, bu açıklamayı Moskova’da İRNA muhabiriyle yaptığı özel röportajda dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batı’nın "hızlı geri dönüş" (snapback) olarak adlandırdığı, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik kaldırılmış yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma mekanizmasının, İran’ın ilk olarak nükleer anlaşmayı ihlal etmesi durumunda devreye girmek üzere oluşturulduğunu belirtti.

Zaharova, İran’ın anlaşma maddelerini ihlal etme niyeti taşımadığı için, bu mekanizmaya ilişkin hükümleri nükleer anlaşmaya (KOEP) ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına dahil etmeyi kabul ettiğini ifade etti.

Zaharova, bu mekanizmanın, nükleer anlaşma ve 2231 sayılı kararın hükümlerini ihlal eden ve uygulanmasını uzun vadeli bir krize sürükleyen ilk ülkenin ABD olması durumunda kullanılmak üzere tasarlanmadığını vurguladı.

ABD'nin ihlallerinin mekanizmanın kullanım şeklini temelden değiştirdiğini belirten Zaharova, Washington’un yasa dışı eylemleriyle ilgili durum çözülmeden bu mekanizmanın uygulanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Zaharova, İRNA ile yaptığı röportajın devamında, Avrupa ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, bu ülkelerin de ABD gibi İran’a karşı misilleme yapma hakkına sahip olmadığını dile getirdi.