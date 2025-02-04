4 Şub 2025 11:15
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News ID: 85739781
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Anket sonucu; Gazze halkını zorla göç ettirme planı uygulanamaz

4 Şub 2025 11:15
News ID: 85739781
Anket sonucu; Gazze halkını zorla göç ettirme planı uygulanamaz

Tahran, İRNA - Yapılan bir anket sonuçları yerleşimcilerin çoğunluğunun, Trump’ın Gazze halkını zorla göç ettirme planının uygulanamaz olduğuna inanıyor.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Siyonist rejimin Kanal 14 televizyonu, işgal altındaki topraklarda yapılan yeni bir anketin sonuçlarını açıkladı. Halk Politikası Merkezi tarafından gerçekleştirilen bu ankete göre, yerleşimcilerin %43'ü Trump’ın Gazze halkını zorla göç ettirme planının kesinlikle uygulanamaz olduğunu belirtti.

Ankete göre, ayrıca yerleşimcilerin yaklaşık %30’u bu planın uygulanmasının mümkün olmadığını ancak yine de böyle bir fikre ilgi duyduklarını ifade etti.

Öte yandan, yerleşimcilerin yaklaşık %14’ü ise bu planı yanıltıcı ve aldatıcı bir girişim olarak nitelendirdi.

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