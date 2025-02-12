Pezeşkiyan: Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi, İran’ın dış politika önceliklerindendir

Pezeşkiyan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın Kolombiya ile bölgesel ve uluslararası alanlarda iş birliği için gerekli zeminleri oluşturmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’de alınan bazı kararların tüm dünyayı olumsuz etkileyebileceği bu hassas dönemde, bağımsız ülkeler arasındaki iş birliğinin, diyaloğun ve etkileşimin artırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Ayrıca, Kolombiya hükümetinin ve halkının Gazze’deki mazlum halkı destekleyen cesur tutumunu, zorunlu göç ve soykırım politikalarını kınamasını ve barış görüşmelerine katkı sağlamasını takdir ettiğini dile getirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise bu telefon görüşmesinde, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirme konusundaki ilgisini vurgulayarak, dünyanın karşı karşıya olduğu kritik koşulların ülkeler arasındaki yakın iş birliğini daha da önemli hale getirdiğini ifade etti.