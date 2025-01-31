Devrim Muhafızları: Muhammed ed-Deyf ve şehit düşen Kassam Tugayları komutanlarının adı, direnişin geleceğinin yolunu aydınlatıyor

Cuma günü yayımlanan Devrim Muhafızları'nın bildirisinde "Muhammed ed-Deyf ve Kassam Tugayları'nın diğer şehit komutanları, Filistin'in onurlu direnişinin galaksisinde parlayan yıldızlardır. Onlar, özellikle tarihi 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından, sahte ve suçlu siyonist rejime karşı fedakârlık, direnç ve amansız mücadelenin ilham verici ve kalıcı bir destanını yazmışlardır. İsimleri, siyonist suçluların ve destekçilerinin yüreğine korku salmaya devam edecek ve onların yolunu sürdürenler, bu isimlerin canlı kalacağını ve direnişin geleceğini aydınlatacağını gösterecektir." ifadelerine yer verdi.

Devrim Muhafızları, bildiride Kassam Tugayları'nın Başkomutanı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri (Muhammed ed-Deyf) ile diğer kahraman komutanlar Mervan İsa (Ebu'l-Bera), Gazi Ebu Tama (Ebu Musa), Rafi Selame (Ebu Muhammed), Ahmed el-Gandur (Ebu Enes), Eymen Nufel (Ebu Ahmed) ve Raid Sabit'in siyonist rejimin saldırganlık ve suçlarına karşı, 'Aksa Tufanı' destanının ardından direniş sahasında şehit düşmesini Filistin halkına, özellikle de kahraman Hamas'a hem tebrik hem de taziye olarak sundu.

Bildiride ayrıca "Şüphesiz Muhammed ed-Deyf ve Kassam Tugayları'nın diğer komutanlarının şehadetinin ilan edilmesi, Filistin İslami Direnişi'nin mücahitlerinin damarlarında yeni bir kan akışı sağlayacaktır." vurgusunda bulunuldu.