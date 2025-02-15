İsmail Bekaî, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, göçmenlere yönelik uluslararası normlara uyulmasının önemine değinerek, İran vatandaşlarına yönelik sert ve insanlık dışı muamelenin kabul edilemez olduğunu ifade ederek Dışişleri Bakanlığı'nın, yasal görevleri doğrultusunda İran vatandaşlarının haklarını korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.
Sözcü Bekaî bu kapsamda, Washington'daki İran Çıkarlarını Koruma Ofisi ve Güney Amerika'daki diğer diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine, ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlara her türlü yardımı sağlamaları için gerekli talimatların verildiğini belirtti.
"İran, tüm İranlıların vatanıdır ve vatandaşlarımız özgürce vatanlarına dönebilir ve seyahat edebilir" diyen Bekaî, Dışişleri Bakanlığı'nın bu süreci kolaylaştırmaya ve bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Bekaî, ABD hükümetinin göçmenlere ve bazı İran vatandaşlarına yönelik uygunsuz davranışını kınadı
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD hükümetinin göçmenlere ve bazı İran vatandaşlarına yönelik uygunsuz ve aşağılayıcı davranışını haksız ve insan hakları normlarına aykırı bulduğunu belirterek kınadı.
İsmail Bekaî, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, göçmenlere yönelik uluslararası normlara uyulmasının önemine değinerek, İran vatandaşlarına yönelik sert ve insanlık dışı muamelenin kabul edilemez olduğunu ifade ederek Dışişleri Bakanlığı'nın, yasal görevleri doğrultusunda İran vatandaşlarının haklarını korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.
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