8 Şub 2025 10:17
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79 ülkeden, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararına tepki

8 Şub 2025 10:17
News ID: 85744005
79 ülkeden, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararına tepki

Tahran, İRNA – 79 ülke, ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik yaptırım kararını reddederek, bu adımın uluslararası hukukun üstünlüğünü zayıflattığını belirtti.  

Kanada, Almanya, Fransa, Güney Afrika ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 79 ülke, yayınladıkları ortak bildiride, Trump’ın UCM’ye yaptırım uygulama kararının hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırdığını ifade etti.  

Bildiride "Böyle bir adım, ağır suçlar için cezasız kalma riskini artırmaktadır." ifadeleri yer aldı. 

Ayrıca, Washington’un UCM’ye yönelik yaptırımlarının, bu 79 ülkenin vatandaşları olan mağdurlar, tanıklar ve mahkeme yetkililerine ait gizli bilgilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı.  

Bu bildiri, Trump’ın UCM çalışanlarına ve aile üyelerine yönelik mali yaptırımlar ve vize kısıtlamalarını içeren kararı imzalamasından birkaç saat sonra yayımlandı.

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